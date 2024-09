Η βρετανική ομάδα θέλει να επιστρέψει στους τίτλους στη Formula 1 και πιστεύει πως η Scuderia θα τη βοηθήσει να πετύχει τους στόχους της.

Το πρωτάθλημα της Formula 1 πλησιάζει στην τελική του ευθεία για το 2024. Η μάχη τόσο στη βαθμολογία οδηγών όσο και στη βαθμολογία των κατασκευαστών είναι ανοικτή, με τις McLaren Racing και Scuderia Ferrari να έχουν κάνει άλματα προόδου.

Η Red Bull Racing βρίσκεται σε μία πολύ ευάλωτη θέση, με την RB20 να υστερεί σημαντικά σε απόδοση έναντι των αντιπάλων της. Οι ταύροι έχουν «βυθιστεί» στα προβλήματα αστάθειας του μονοθεσίου τους και όσο δεν μπορούν να βρουν λύσεις, όλα τα σενάρια για τους δύο τίτλους είναι ανοικτά.

