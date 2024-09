Ο Φρεντ Βασέρ πιστεύει πως οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Formula 1 στο 2024 θα δώσουν πολύ σκληρές μάχες μέχρι το τέλος της σεζόν.

Οι φετινοί αγώνες της Formula 1 γίνονται ολοένα και πιο συναρπαστικοί. Η δυναμική των ομάδων αλλάζει πίστα με πίστα, καθώς τα μονοθέσιά τους έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι τυχαίο πως έχουμε 7 διαφορετικούς νικητές σε 16 αγώνες, εκ των οποίων οι 4 έχουν πάρει περισσότερες από μία νίκες.

Για το τέλος της φετινής σεζόν απομένουν 8 Grand Prix στα οποία θα κριθεί τόσο ο τίτλος των οδηγών όσο και των κατασκευαστών. Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, πιστεύει πως το φετινό πρωτάθλημα θα συνεχίσει να έχει έναν άκρως αμφίρροπο χαρακτήρα.

