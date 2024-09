O πρωτοπόρος του Rally Acropolis μέχρι εκείνη τη στιγμή, αναγκάστηκε να αλλάξει δύο ελαστικά μέσα στην ειδική διαδρομή Ρεγκίνι.

Το κλατάρισμα ελαστικού είναι σύνηθες φαινόμενο σε σκληρές ειδικές διαδρομές, όπως αυτές στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Όμως διπλό κλατάρισμα μέσα στην ίδια ειδική διαδρομή είναι κάτι που σπάνια συναντάμε.

Η κακοτυχία χτύπησε και μάλιστα με... δύναμη τον Οτ Τάνακ στο Ρεγκίνι, την πρώτη ειδική του Σαββάτου. Ο Εσθονός οδηγός της Hyundai Motorsport και επικεφαλής του αγώνα μέχρι εκείνη τη στιγμή, αναγκάστηκε να σταματήσει δύο φορές για να αλλάξει ελαστικό.

