Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών συνεχίζει δίχως διακοπή την αγωνιστική του δράση αυτό το τριήμερο και επισκέπτεται την εντυπωσιακή πίστα του Μιζάνο.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με back-to-back αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Το κορυφαίο σπορ σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Αγίου Μαρίνου το τριήμερο 6-8 Σεπτεμβρίου. Ο δέκατο τρίτο αγώνας της φετινής σεζόν θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Μιζάνο και αναμένεται με αγωνία.

Το Grand Prix στην πίστα είναι στο πρόγραμμα του MotoGP σταθερά από το 2007 και ήταν ανέκαθεν πόλος έλξης των οπαδών του Βαλεντίνο Ρόσι. Η διαδρομή έχει μήκος 4,23 χιλιόμετρα και αποτελείται από 16 στροφές. 10 δεξιές και τέσσερις αριστερές στροφές. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα τεχνική πίστα με μικρές ευθείες, όμως ευνοεί τις κλειστές μάχες και τα προσπεράσματα.

Τις περισσότερες νίκες σε όλες τις κατηγορίες έχει ο Μαρκ Μάρκεθ με 6 στο σύνολο. Νικητής το 2023 ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati. O Αγώνας Σπριντ στο φετινό αγωνιστικό τριήμερο θα έχει διάρκεια 13 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 27 γύρους.

Ο Αγώνας στην Αραγκόν της Ισπανίας αποδείχθηκε ανατρεπτικός. Ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε για πρώτη φορά στο MotoGP μετά από τρία χρόνια και έδωσε χαρά σε εκατομμύρια υποστηρικτές του. Η μεγάλη ανατροπή ήταν όμως στο πρωτάθλημα αναβατών με τον Χόρχε Μαρτίν να έχει πλέον προβάδισμα 20 βαθμών έναντι του Πέκο Μπανάια. Ο Ιταλός είχε ένα εφιαλτικό τριήμερο, καθώς εγκατέλειψε στον αγώνα της Κυριακής έπειτα από σύγκρουση που είχε με τον Άλεξ Μάρκεθ ενώ έδιναν μάχη για την 3η θέση.

Το Grand Prix Αγίου Μαρίνου στην πίστα του Μιζάνο, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δωδέκατου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix Αγίου Μαρίνου σε ώρες Ελλάδος.

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00-16:25 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

