Ιδιαίτερα απογοητευμένος ήταν ο οδηγός της McLaren Racing για την απώλεια της νίκης στη Μόντσα, μετά το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές.

Το GP Ιταλίας, το 16ο στη φετινή σεζόν της Formula 1, ήταν μία ακόμη χαμένη ευκαιρία για τη McLaren να πάρει νίκη. Η βρετανική ομάδα έκανε το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές, όμως στον αγώνα περιορίστηκε στις θέσεις 2 και 3 πίσω από τον μεγάλο νικητή, Σαρλ Λεκλέρ.

Η απογοήτευση στα πρόσωπα των οδηγών της ομάδας του Ουόκινγκ ήταν εμφανής μετά τον τερματισμό. Ο Όσκαρ Πιάστρι, που πήρε τη 2η θέση, ρωτήθηκε από τον Νίκο Ρόσμπεργκ για το πώς νιώθει μετά από τους 53 γύρους της Μόντσα.

Both drivers back on the podium and plenty of points in the bag. 🧡#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/JJ1eu7vrUL — McLaren (@McLarenF1) September 1, 2024

«Πονάει. Δεν θα πω ψέματα με πονάει πολύ που δεν κέρδισα. Πολλά πράγματα πήγαν σωστά σήμερα. Είχαμε πολλά ερωτηματικά για τη στρατηγική. Με δεδομένη την κατάσταση των ελαστικών μας, το να κάναμε ένα pit-stop έμοιαζε ως μεγάλο ρίσκο και στην τελική ήταν η σωστή απόφαση. Είμαι χαρούμενος με την ταχύτητα και τον αγώνα μου σήμερα, απλά τερμάτισα δεύτερος», ανέφερε ο Αυστραλός.

"I was not surprised you stayed out but I was surprised you survived" 😅#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/mYNKoz8Bok — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Στη McLaren δεν ακολούθησαν τη στρατηγική ενός pit-stop που έκανε η Ferrari. Όταν ο Πιάστρι ρωτήθηκε εάν μπορούσε να πάει μέχρι το τέλος του αγώνα με μία μόνο αλλαγή ελαστικών ο Αυστραλός είπε: «Εκ των υστέρων ήταν λάθος να κάνουμε δεύτερο pit-stop. Όλοι όμως είναι θρύλοι τη Δευτέρα μετά τον αγώνα. Δυστυχώς όμως σήμερα πήραμε λάθος αποφάσεις και είμαι μέρος αυτού. Είχαμε τα πάντα να χάσουμε από την 1η θέση, ο Σαρλ μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό και θα τερμάτιζε 3ος έτσι κι αλλιώς. Η μεσαία γόμα είχε καταστραφεί γρήγορα και τα εμπρός ελαστικά μου είχαν έντονη φθορά. Είναι επίπονο».

Με το αποτέλεσμα αυτό η McLaren μείωσε σημαντικά τη διαφορά στο πρωτάθλημα κατασκευαστών από τη Red Bull Racing.

Φωτογραφίες: McLarenF1/X