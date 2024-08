Ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη θρυλική Μόντσα.

H δεύτερη ημέρα του Grand Prix Ιταλίας ξεκίνησε με το διάρκειας 60 λεπτών FP3. Ομάδες και οδηγοί έκαναν τις τελευταίες τους ετοιμασίες πριν ριχτούν στη μάχη της pole position για τον 16ο αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1. Σε αντίθεση με τις χθεσινές ελεύθερες δοκιμές, σήμερα η μέρα ξεκίνησε δίχως κόκκινες σημαίες.

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. O Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας χρόνο 1:20,117 με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο χρόνος του πίσω από το τιμόνι της W15 ήταν κατά 0,093 δλ ταχύτερος του teammate του, Τζορτζ Ράσελ. Με αυτόν τον τρόπο η Mercedes έκανε το 1-2 πριν από τη μάχη για την pole position.

Hammer time has arrived! 🔨 Hamilton and Russell leap up the order to make it a Mercedes 1-2, as things stand. #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/YyJEu2Dcfd

Στην 3η θέση βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να είναι μόλις ένα δέκατο μακριά από τον χρόνο του Χάμιλτον και θα είναι σίγουρα στη μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές. Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της McLaren Racing, με τον Όσκαρ Πιάστρι να είναι ταχύτερος από τον Λάντο Νόρις, ωστόσο στη βρετανική ομάδα δεν έδειξαν την πραγματική τους ταχύτητα.

Leclerc holds up Piastri on the exit of the first chicane, then the pair get a bit close for comfort on the run down to Ascari 👀



It will be investigated after the session. #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/0sLByymPM7