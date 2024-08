Σε «αναμμένα κάρβουνα» βρίσκονται οι υπάλληλοι της Renault στο εργοστάσιο της Γαλλίας για τους χειρισμούς στο τμήμα κινητήρων και τα σχέδια για… λουκέτο.

Το μέλλον της Renault ως κατασκευαστής στη Formula 1 φαίνεται πως έχει ημερομηνία λήξης. Η γαλλική μάρκα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει στρατηγικό πλάνο με την προώθηση της Alpine να είναι η αρχή της σταδιακής της αποστασιοποίησης από το σπορ. Επιπλέον όταν ανακοινώθηκαν οι κανονισμοί κινητήρων της F1 του 2026, η αίτηση συμμετοχής που έγινε ήταν με την ονομασία της Alpine και όχι της Renault.

Τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με το κάκιστο φετινό ξεκίνημα στη σεζόν ώθησαν τα «μεγάλα κεφάλια» του Ομίλου Renault να προβούν σε δύσκολες αποφάσεις. Πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα, ο τέως επικεφαλής της ομάδας της Formula 1, Μπρούνο Φαμέν, είχε αποκαλύψει πως η Renault σκοπεύει να σταματήσει την εξέλιξη του κινητήρα για το 2026 και η ομάδα της Alpine να προμηθεύεται μονάδες ισχύος από άλλον κατασκευαστή.

Αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει τεράστιες αναταραχές στο εργοστάσιο της Renault στο Βιρί Σαντιγιόν της Γαλλίας, το οποίο έχει ένδοξη ιστορία στην εξέλιξη κινητήρων της Formula 1. Οι τεχνικοί που εργάζονται εκεί είχαν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από το εργοστάσιο για να αναζητήσουν καριέρα σε άλλη εταιρεία, ειδάλλως θα μετατεθούν μελλοντικά σε άλλο πόστο εντός του εργοστασίου.

Το σωματείο των εργαζομένων της Renault στο Βιρί Σαντιγιόν περνάνε το επόμενο βήμα και από την Παρασκευή, 30/8, θα ξεκινήσουν απεργία ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παύση του προγράμματος κινητήρων της Formula 1. Οι εργαζόμενοι έχουν χαρακτηρίσει την απόφαση να αποχωρήσει ως κατασκευαστής μονάδων ισχύος η γαλλική εταιρεία ως προδοσία.

