O Βρετανός οδηγός έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για να κερδίσει τον Ολλανδό πρωταθλητή της Formula 1 και να ανέβει στον θρόνο του.

Με ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους ξεκινάει τη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1 ο Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός οδηγός θέλει με τη νέα του McLaren MCL39 να «χτίσει» στις εμπειρίες που απέκτησε κατά τη διάρκεια του 2024 ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις τον τίτλο στους οδηγούς απέναντι στον Μαξ Φερστάπεν.

Ο 25χρονος παραδέχεται πως την προηγούμενη χρονιά ήταν σχεδόν αδύνατο να μπορέσει να «κλέψει» τον τίτλο από τον Φερστάπεν, καθώς η βαθμολογική διαφορά και οι συγκυρίες ευνοούσαν σε κάθε περίπτωση τον Ολλανδό: «Ο τρόπος με τον οποίο οδηγεί ο Φερστάπεν, τα ρίσκα που παίρνει, και η επιθετικότητα που έχει, είναι λόγοι για τους οποίους δεν υπήρχε σχεδόν καμία περίπτωση να αντιστρέψω το μειονέκτημα που είχα. Υπήρχαν πολλά σενάρια παρόμοια με αυτά στο Μεξικό ή την Αυστρία, αυτά δηλαδή στα οποία είτε βγαίναμε αμφότεροι εκτός μάχης είτε επωφελήθηκε εκείνος περισσότερο από εμένα. Ήταν μια δύσκολη χρονιά το 2024 και έμαθα από τις μάχες μου. Ξεκάθαρα υπάρχουν πράγματα που μπορώ να κάνω καλύτερα».

