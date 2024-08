Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις της γερμανικής ομάδας, μετά από την κακή εμφάνιση στον αγώνα της Formula 1 στο Ζάντβορτ.

Αν μία ομάδα της Formula 1 είχε αγωνιστικό μομέντουμ πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα αυτή ήταν η Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα βελτιώθηκε σημαντικά στα τελευταία Grand Prix και μέχρι το Βέλγιο είχε τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες και έξι συνεχόμενες παρουσίες στο βάθρο.

Τα πράγματα άλλαξαν δραματικά στο GP Ολλανδίας, στο οποίο η Mercedes δεν μπόρεσε να επαναλάβει τις εμφανίσεις των προηγούμενων αγώνων. Οι Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον δεν είχαν ρυθμό να παλέψουν για το βάθρο και περιορίστηκαν στις θέσεις 7 και 8 στον αγώνα της Κυριακής.

Back to it 💪 More racing action, coming up this weekend 👏 pic.twitter.com/T63XYWV77S