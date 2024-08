Κόντρα στο ρεύμα πηγαίνει ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, ο οποίος θέτει ως φαβορί τα κόκκινα μονοθέσια του grid στους επόμενους αγώνες.

Στους τελευταίους αγώνες της Formula 1 η Scuderia Ferrari όχι απλά δεν μάχεται για νίκες, αλλά παλεύει με «νύχια και με δόντια» για να ανέβει στο βάθρο. Το αεροδυναμικό πακέτο της Ισπανίας απέτυχε να αποδώσει τα αναμενόμενα και αυτό την άφησε πίσω σε δυναμική σε σύγκριση με τους άμεσους αντιπάλους της.

Αυτό όμως δεν πρόκειται να συνεχιστεί για πολύ ακόμα σύμφωνα με τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin έπειτα από την ολοκλήρωση του Grand Prix Ολλανδίας, ρωτήθηκε για τη δυναμική ανάμεσα στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες του grid (Red Bull Racing, McLaren, Ferrari και Mercedes) στους επόμενους αγώνες. Η απάντησή του σίγουρα δεν ήταν η αναμενόμενη.

