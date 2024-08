Ο Ιταλός οδηγός θα πάρει μια πρώτη… γεύση από το φετινό μονοθέσιο της Mercedes-AMG, καθώς θα λάβει μέρος σε επίσημη διαδικασία της Formula 1.

Οι φίλοι της Formula 1 θα είναι σε θέση να απολαύσουν για πρώτη φορά σε αγωνιστικό τριήμερο τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι. Ο 18χρονος Ιταλός θα πάρει μέρος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Grand Prix Ιταλίας το τριήμερο 30 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου με τη Mercedes-AMG.

Την είδηση την επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, Τότο Βολφ, στο περιθώριο του Grand Prix Ολλανδίας. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Αντονέλι θα οδηγήσει το φετινό μονοθέσιο της Mercedes και σίγουρα δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από τη θρυλική Μόντσα, μπροστά στους συμπατριώτες του.

Happy Birthday, Kimi! 🎉 Our Junior Driver turns 18 today. Have a great day 😊 Let's hear those birthday wishes for Kimi 👇 pic.twitter.com/x6mzanP1yC

Ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος στις 25/8 έκλεισε το 18 έτος της ηλικίας του έχει πλέον super-license και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αγωνιστεί στη Formula 1. O ίδιος ο Βολφ έχει παραδεχθεί πως ο νεαρός Ιταλός είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Λιούις Χάμιλτον από το 2025.

Στο FP1 του Grand Prix Ιταλίας, ο Αντονέλι θα πάρει τη θέση του Τζορτζ Ράσελ. Πέρα από την προετοιμασία του Αντονέλι ώστε να κάνει το ντεμπούτο του στη Formula 1, ένας λόγος που θα πάρει μέρος στην εναρκτήρια περίοδο δοκιμών στη Μόντσα είναι ένας κανονισμός. Αυτός υπαγορεύει στις ομάδες να χρησιμοποιήσουν έναν rookie οδηγό σε δύο FP1 κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Το βιογραφικό του Αντονέλι είναι πλούσιο παρά το νεαρό της ηλικίας του και περιλαμβάνει τίτλους στην Ιταλική Formula 4, στο ADAC F4, στη Formula Regional Middle East και στη European Formula Regional τα τελευταία δύο χρόνια. Φέτος αγωνίζεται στη Formula 2 με την ομάδα της Prema και έχει μία νίκη στο ενεργητικό του.

Από το ξεκίνημα της σεζόν ο Αντονέλι έχει συνδεθεί με τη δεύτερη θέση στη Williams ώστε να αντικαταστήσει τον Λόγκαν Σάρτζεντ. Οι φήμες αυτές κυκλοφόρησαν και στο paddock του Ζάντβορτ, όμως ο Βόλφ δήλωσε κατηγορηματικά πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Exciting news! Kimi Antonelli will be making his FP1 debut at Monza this weekend 🙌



He’ll be driving George’s W15 in front of his home crowd 👏👏



Head to our website to read more 👇