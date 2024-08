Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Ζάντβορτ; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο δέκατος πέμπτος αγώνας της Formula 1 για το 2024 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Ολλανδίας, το πρώτο μετά την καλοκαιρινή διακοπή. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 72 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται άκρως συναρπαστικοί.

Από την κορυφή θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός πήρε την τρίτη του φετινή pole position την οποία θέλει να μετουσιώσει σε νίκη. Το έργο του δεν θα είναι εύκολο καθώς δίπλα του στην εκκίνηση βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος θέλει όσο τίποτα να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του μπροστά στους συμπατριώτες του. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε των αγώνα των Mercedes-AMG και Scuderia Ferrari που φαίνεται πως δεν έχουν το ρυθμό που θα περίμεναν στην Ολλανδία.

