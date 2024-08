O επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 ανέφερε τις χώρες όπου πέρασε τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου στο Ζάντβορτ περιλαμβάνει την τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών και τις κατατακτήριες. Το πρωί, υπό δυνατή βροχή, οι οδηγοί βρέθηκαν στο Fan Zone και απάντησαν στις ερωτήσεις των παρουσιαστών και των θεατών.

Lewis on holiday with his family in Turkey 🇹🇷 pic.twitter.com/5TviwEZSm0

Ο Λιούις Χάμιλτον ρωτήθηκε για το πού πέρασε τις καλοκαιρινές του διακοπές. «Πήγα με την οικογένειά μου στην Τουρκία, η οποία είναι πανέμορφη με απίστευτα νερά», δήλωσε ο οδηγός της Mercedes - AMG F1. Στη συνέχεια - όπως είπε - επισκέφθηκε την Αφρική.

Lewis Hamilton arriving late at the fan stage - and without an umbrella - then deciding to seek shelter 😂 #DutchGP #Zandvoort pic.twitter.com/mZ4umY8kFm