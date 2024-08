Ο έμπιστος μηχανικός του Λιούις Χάμιλτον δεν θα τον ακολουθήσει στη Ferrari, αλλά θα αναλάβει αναβαθμισμένα καθήκοντα στη Mercedes από το 2025.

Ο Πιτ Μπόνινγκτον, που υπήρξε ο μηχανικός αγώνων του Λιούις Χάμιλτον από το 2013, αναβαθμίζεται σε επικεφαλής αγωνιστικό μηχανικό της Mercedes F1 για το 2025. Αν και ο Χάμιλτον θα μετακινηθεί στη Ferrari, ο Μπόνινγκτον θα παραμείνει στη γερμανική ομάδα, συνεχίζοντας ως μηχανικός για έναν από τους δύο οδηγούς της επόμενης σεζόν.

Από το 2013, ο «Μπόνο» και ο Χάμιλτον ανέπτυξαν μια από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στην ιστορία της Formula 1, κατακτώντας μαζί έξι τίτλους. Μετά την ανακοίνωση της μετακίνησης του Χάμιλτον στη Ferrari, υπήρξαν εικασίες για το αν ο Μπόνινγκτον θα τον ακολουθούσε, όμως δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο.

