Ο Ρόμπερτ Σβάρτσμαν θα λάβει μέρος με τη Sauber στις ελεύθερες δοκιμές του GP Ολλανδίας, έπειτα από ένα χρόνο αποχής από τη Formula 1.

Ο Ρόμπερτ Σβάρτσμαν, αναπληρωματικός οδηγός της Ferrari, θα επιστρέψει στη Formula 1 για την πρώτη του εμφάνιση σε αγωνιστικό τριήμερο εδώ και έναν χρόνο. Ο Ρώσος οδηγός, που πλέον αγωνίζεται με ισραηλινή άδεια, θα οδηγήσει για την ομάδα της Stake F1 (Sauber) στο Zandvoort, αντικαθιστώντας τον Βάλτερι Μπότας.

Αυτή θα είναι η πέμπτη φορά που ο Σβάρτσμαν συμμετέχει σε μια περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Έχει ήδη οδηγήσει για τη Ferrari στα Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών και του Άμπου Ντάμπι το 2022, καθώς και στα Grand Prix Ολλανδίας και Άμπου Ντάμπι το 2023, όπου αντικατέστησε τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ στις υποχρεωτικές δοκιμαστικές περιόδους για νέους οδηγούς.

Breaking: @ShwartzmanRob will take part in FP1 for Stake F1 Team KICK Sauber at this weekend’s Dutch Grand Prix. #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/N3z86fF3Ui