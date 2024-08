Ο Χόρχε Μαρτίν πιστεύει ότι είναι εξίσου γρήγορος με τον Μπανάια, παρά τη νίκη του τελευταίου στο MotoGP Αυστρίας.

Ο Χόρχε Μαρτίν, αναβάτης της Pramac Ducati, δεν πιστεύει ότι ο Φραντσέσκο Μπανάια είναι ταχύτερος από αυτόν, παρά την κυριαρχία του Ιταλού αναβάτη στον αγώνα MotoGP της Αυστρίας. Ο Μαρτίν, που ξεκίνησε από την pole position, έχασε την πρωτοπορία από τον Μπανάια στον δεύτερο γύρο του αγώνα και κατάφερε να τον ακολουθήσει μόνο στο πρώτο μισό της κούρσας, προτού το μπροστινό του ελαστικό αρχίσει να δείχνει σημάδια φθοράς. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον εργοστασιακό αναβάτη της Ducati να απομακρυνθεί και να πάρει μια άνετη νίκη - και με αυτήν να αυξήσει τη διαφορά του στο πρωτάθλημα κατά πέντε βαθμούς.

Το αποτέλεσμα αυτό ολοκλήρωσε ένα ακόμη δυνατό σαββατοκύριακο για τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή MotoGP, ο οποίος κέρδισε και το sprint του Σαββάτου. Ο Μπανάια προηγείται πλέον με επτά νίκες έναντι δύο του Μαρτίν στις Κυριακάτικες κούρσες μετά τα πρώτα 11 grand prix της σεζόν. Παρά ταύτα, ο Μαρτίν επιμένει ότι αγωνίζεται στο ίδιο επίπεδο με τον Μπανάια.

