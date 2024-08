Ο πρωταθλητής με την Ducati έσπασε το ρεκόρ γύρου στις χρονομετρημένες δοκιμές στο Red Bull Ring.

Αφού αναβάτες και ομάδες εγκλιματίστηκαν στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Αυστρίας, τα πράγματα σοβάρεψαν το απόγευμα της Παρασκευής με τη χρονομετρημένη περίοδο. Ο καιρός στο Red Bull Ring παρέμεινε καλοκαιρινός και έτσι όλοι είχαν την ευκαιρία να γράψουν όσο μπορούσαν περισσότερους γύρους και να πάρουν τα δεδομένα που χρειάζονταν.

Και σε αυτήν την περίοδο δεν έλειψαν οι πτώσεις, που ήταν πάντως λιγότερες από ότι το πρωί. Πρωταγωνιστής σε αυτόν τον τομέα ήταν πάλι ο Πέδρο Ακόστα, ο οποίος έπεσε για τρίτη φορά μέσα στην ίδια ημέρα και έδωσε ακόμα περισσότερη δουλειά στους μηχανικούς της GasGas Tech3.

