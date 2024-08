Ο Γιαπωνέζος διεκδικητής του τίτλου στη Moto2 παίρνει την ευκαιρία του στο MotoGP μετά από τέσσερα χρόνια στην ενδιάμεση κατηγορία.

Η Trackhouse Racing επιβεβαίωσε την ένταξη του νεαρού Ιάπωνα Άι Ογκούρα στην ομάδα της στο MotoGP για το 2025, όπου θα συνεργαστεί με τον Ραούλ Φερνάντες. Ο Ογκούρα θα κάνει το μεγάλο του βήμα στην κορυφαία κατηγορία με ένα διετές συμβόλαιο, αντικαθιστώντας τον Μιγκέλ Ολιβέιρα. Ο 23χρονος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του Moto2, 22 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Σέρχιο Γκαρθία, με 10 από τους 20 γύρους να απομένουν. Κατάφερε να επικρατήσει έναντι του Αμερικανού Τζο Ρόμπερτς, με τον οποίο η Trackhouse είχε επίσης συνομιλίες για μια πιθανή μετακίνηση στο MotoGP.

«Βλέπω ότι η ομάδα είναι πολύ ανταγωνιστική και η μοτοσικλέτα πολύ δυνατή, και ως αναβάτης το καθήκον μου είναι να κάνω ό,τι μπορώ με ό,τι έχω», δήλωσε ο Ογκούρα. «Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνομαι μέρος της Trackhouse και κάνω αυτό το βήμα στο MotoGP μαζί τους. Ανυπομονώ να ξεκινήσω το 2025, αλλά τώρα πρέπει να επικεντρωθώ στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να είμαι καλά προετοιμασμένος για το 2025».

Η απόφαση της δορυφορικής ομάδας της Aprilia να επιλέξει τον Ογκούρα εκπλήσσει, δεδομένης της μακράς συνεργασίας του με τη Honda, η οποία του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί στη Moto2.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ολοκληρώσαμε τη συμφωνία για να ξεκινήσουμε ένα νέο πρότζεκτ με τον Άι, έναν από τους πιο ταλαντούχους αναβάτες στη Moto2», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας, Ντάβιντε Μπρίβιο. «Εκτιμούμε το στιλ οδήγησής του, την αντοχή του στους αγώνες και πιστεύουμε ότι έχει το δυναμικό να γίνει ένας εξαιρετικός αναβάτης στο MotoGP. Ενώ θα δουλεύουμε για την εξέλιξη του πρότζεκτ Trackhouse στο MotoGP, ταυτόχρονα θα δώσουμε στον Άι τα εργαλεία για να αναδείξει το ταλέντο του και να εξελιχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Με τον Ραούλ ως έμπειρο νεαρό αναβάτη και τον Άι ως νέο ανερχόμενο ταλέντο, η Trackhouse εξασφάλισε ένα ισχυρό δίδυμο για το μέλλον».

Εν αναμονή περαιτέρω εξελίξεων, ο Ογκούρα θα είναι ο μόνος Ιάπωνας αναβάτης στη μεγάλη κατηγορία την επόμενη χρονιά, καθώς η Honda σκοπεύει να αντικαταστήσει τον αναβάτη της LCR, Τακάκι Νακαγκάμι, με τον Ταϊλανδό Σομκιάτ Τσάντρα. Ο Τσάντρα αγωνίζεται επίσης στη Moto2 και βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας.

