Δραματική εξέλιξη στο Ράλλυ Φινλανδίας όπου ο Ροβάνπερα τούμπαρε στην προτελευταία ΕΔ και έχασε μια σίγουρη νίκη.

Το Ράλλυ Φινλανδίας ήταν ένας αγώνας που στο παρελθόν αποτελούσε υπόθεση των τοπικών οδηγών και για χρόνια δεν μπορούσε να το κερδίσει κανένας μη-Σκανδιναβός. Αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά την τελευταία δεκαετία, καθώς έχει να δει Φινλανδό νικητή από το 2017.

Φέτος φαινόταν ότι η κατάσταση αυτή θα άλλαζε, καθώς μέχρι την προτελευταία Ειδική Διαδρομή του αγώνα ο Κάλε Ροβάνπερα με το Toyota GR Yaris Rally1 διατηρούσε μια άνετη πρωτοπορία. Τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά, όμως, καθώς ο πρωταθλητής έκανε ένα λάθος, χτύπησε σε ένα βράχο και τούμπαρε, εγκαταλείποντας άδοξα τον αγώνα της πατρίδας του.

That's how disaster struck for the rally leaders on SS19 😱 (Crew OK) @KalleRovanpera / @JonneHalttunen @TGR_WRC #WRC | #SectoRallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/4UoX35s0cP

Έτσι, η νίκη πήγες στον «γερόλυκο» Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος, επίσης με Toyota Yaris, ακολουθούσε στη δεύτερη θέση και πρόσθεσε άλλη μία νίκη στο πλούσιο παλμαρέ του.

Πραγματικά κερδισμένος του Ράλλυ Φινλανδίας είναι ο Τιερί Νεβίλ με το Hyunfai i20 N Rally 1, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος αλλά το κυριότερο πήρε πολύ περισσότερους βαθμούς από τους αντιπάλους του στο πρωττάθλημα, τους Έλφιν Έβανς (Toyota) και Οτ Τάνακ (Hyundai), οι οποίοι δεν πήραν βαθμούς σε αυτόν τον αγώνα.

Το βάθρο του αγώνα συμπλήρωσε ο Αντριάν Φουρμό με το Frod Puma Rally 1 της M-Sport ενώ στην 4η θέση τερμάτισε ο Σάμι Παχιάρι με το τρίτο Toyota GR Yaris Rally1 που βρέθηκε στη 10άδα. Αξιοσημείωτη είναι η 6η θέση του επικεφαλής της Toyota Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα, o οποίος έτρεξε στην WRC2 με ένα Yaris Rally2.

🥇 WINNERS IN FINLAND 🥇



It's WRC victory number 61 for Sébastien Ogier on his first Finnish outing since 2021 🙌



🥇 @SebOgier @vinzzlandais 👏@TGR_WRC @pirellisport #WRC | #RallyFinland #SectoRallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/K6Ybxu0atV