O Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia Racing ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στο Σίλβερστον παίρνοντας την pole position.

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP για το Grand Prix Μ. Βρετανίας, το δέκατο στη σεζόν. Η μάχη της pole position ήταν άκρως συναρπαστική με τον Αλέιξ Εσπαργκαρό να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο κι έτσι θα εκκινήσει 1ος στον Αγώνα Σπριντ και στο Grand Prix της Κυριακής.

Ο αναβάτης της Aprilia στην τελευταία του προσπάθεια στο Q2 σημείωσε το 1:57,309, χρόνος ο οποίος είναι πλέον το νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας. Ο Ισπανός άφησε κατά δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω του τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ πίστας. Τρίτος ήταν ο Ενέα Μπαστιανίνι με τη δεύτερη εργοστασιακή GP24.

Από την 4η θέση θα εκκινήσει τους δύο αγώνες του τριημέρου ο Χόρχε Μαρτίν ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ θα εκκινήσει 7ος.

Q1

Οι 12 αναβάτες που συμμετείχαν στη 15λεπτη διαδικασία βγήκαν στην πίστα για τις πρώτες τους χρονομετρημένες τους προσπάθειες. Λόγω του μεγάλου μήκους της πίστας του Σίλβερστον, η καταπόνηση των ελαστικών ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε στους αναβάτες να κάνουν πάνω από δύο συνεχόμενες χρονομετρημένες προσπάθειες.

Έπειτα από τα πρώτα περάσματα ταχύτεροι αναβάτες ήταν οι Άλεξ Μάρκεθ και Πέδρο Ακόστα. Οι δύο Ισπανοί των Gresini Racing και Tech3 KTM είχαν σημειώσει τον ίδιο ακριβώς χρόνο στο 1:58,651. Η διαφορά τους από τον τρίτο, Φράνκο Μορμπιντέλι, ήταν 0,245 δλ.

Στα τελευταία λεπτά του Q1 είδαμε και πάλι τους αναβάτες στην πίστα να πιέζουν για έναν καλύτερο χρόνο και μία από τις δύο θέσεις στο Q2. Τον ταχύτερο χρόνο σημείωσε ο Άλεξ Μάρκεθ στο 1:58,373 και μαζί του προκρίθηκε στη συνέχεια των κατατακτήριων δοκιμών ο Πέδρο Ακόστα.

Q2

H μάχη για την pole position είχε φτάσει με τους 12 αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για την πρώτη τους μάχη με το χρονόμετρο. Η μάχη αναμενόταν σκληρή, καθώς η θέση εκκίνησης είναι άκρως σημαντική στο φετινό πρωτάθλημα του MotoGP.

Ο πρώτος που «έσπασε» το ρεκόρ πίστας ήταν ο Πέκο Μπανάια με το 1:57,517 που τον έφερε στην προσωρινή 1η θέση. Πίσω του ήταν ο Μπαστιανίνι 0,176 δλ πιο αργός, 3ος ήταν ο Μαρτίν και 4ος ο Εσπαργκαρό. Οι τέσσερις αυτοί αναβάτες έθεσαν χρόνο ταχύτερο από το προηγούμενο ρεκόρ πίστας στο Σίλβερστον.

Όλα όμως κρίθηκαν στην τελευταία προσπάθεια. Κι ενώ οι Μπανάια, Μπαστιανίνι και Μαρτίν δεν μπόρεσαν να γράψουν ένα γρήγορο γύρο, ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ήρθε από το… πουθενά και εξέπληξε τους πάντες. Ο Ισπανός με το 1:57,309 ανέβηκε στην 1η θέση με νέο ρεκόρ πίστας.

Την ίδια στιγμή ο teammate του, Μάβερικ Βινιάλες, είχε πτώση στη στροφή 2 και αυτό κατέστρεψε τους γύρους όλων των αναβατών που ακολουθούσαν. Έτσι ο Εσπαργκαρό πήρε την pole position μπροστά από τους Μπανάια και Μπαστιανίνι.

Ακολούθησαν οι Μαρτίν, Α. Μάρκεθ, Μπρίντερ, Μ. Μάρκεθ, Βινιάλες, Ακόστα, Ντι Τζιαναντόνιο, Μίλερ και Μπετζέκι.

Ακολουθεί ο Αγώνας Σπριντ διάρκειας 10 γύρων στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα GP Μ. Βρετανίας QP

Φωτογραφίες: Aprilia