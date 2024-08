Ανεβαίνει ο πήχης στη McLaren Racing για το δεύτερο μισό της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 καθώς… λιγουρεύεται τίτλους.

Οι στόχοι της McLaren Racing έχουν αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν της Formula 1. Η βρετανική ομάδα έχει βελτιώσει το μονοθέσιό της σε τέτοιο βαθμό που πλέον θεωρείται το φαβορί σε κάθε Grand Prix.

Μπορεί να έχει μόλις δύο νίκες στο φετινό πρωτάθλημα, ωστόσο σημειώνει τους περισσότερους βαθμούς σε κάθε τριήμερο. Αυτό την έχει φέρει στο πρωτάθλημα κατασκευαστών μόλις 42 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Red Bull Racing.

Βλέποντας τη δυναμική της ομάδας του και τη θέση που έχει στα δύο πρωταθλήματα, ο CEO της McLaren, Ζακ Μπράουν, έθεσε μεγάλους στόχους ενόψει του δεύτερου μισού της σεζόν: «Τα δύο πρωταθλήματα είναι η προτεραιότητα της ομάδας».

It wouldn’t be the same without a team selfie. 🧡🤳 pic.twitter.com/T4pQlmmiTV