Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της βρετανικής ομάδας, καθώς τα συνεχή λάθη του Λάντο Νόρις έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια νικών.

Στα τελευταία 4 Grand Prix της Formula 1 η McLaren Racing έχει ένα από τα ταχύτερα μονοθέσια του grid. Σε ορισμένους αγώνες μάλιστα είχε το ταχύτερο, όμως κατάφερε να κερδίσει μόνο στην Ουγγαρία με τον Όσκαρ Πιάστρι. Μια σειρά από λάθη και κακές στρατηγικές δεν επέτρεψαν στην ομάδα του Ουόκινγκ να έχει περισσότερες πρωτιές.

Ο Λάντο Νόρις, παρά την ταχύτητα που έχει δείξει, έχει απογοητεύσει αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω των λαθών του. Σε Ισπανία και Ουγγαρία δεν κατάφερε να μετουσιώσει την pole position σε νίκη, ενώ στο GP Βελγίου περιόρισε τις πιθανότητές του στον εναρκτήριο γύρο, βγαίνοντας εκτός πίστας.

Τα συνεχόμενα λάθη του Νόρις έχουν δημιουργήσει προβληματισμό εντός της McLaren, με τον επικεφαλής της, Αντρέα Στέλα να το παραδέχεται δημόσια: «Ο Νόρις κάνει πολύ συχνά λάθη στο ξεκίνημα των αγώνων. Πρέπει να αναλύσουμε εάν αυτό είναι κάποια σύμπτωση ή υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνει».

Ο Ιταλός αποκάλυψε πως θα γίνει διεξοδική έρευνα τις επόμενες ημέρες ώστε να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα: «Πρέπει να θυμόμαστε πως αυτά είναι μικρά συμβάντα. Στο Σπα ο Νόρις βγήκε εκτός γραμμής γιατί του απέσπασε την προσοχή το τι γινόταν στην εσωτερική του. Τόσο με τον Λάντο όσο και με τον Όσκαρ προσπαθούμε να αναλύσουμε διάφορες καταστάσεις και βλέπουμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε. Όσο για τον Λάντο, παρατηρούμε πως υπάρχουν κάποια πράγματα που τείνουν να συμβαίνουν στο ξεκίνημα των αγώνων. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν τα στοιχεία και να δούμε εάν υπάρχει κάποιος λόγος γι’ αυτά που γίνονται ή είναι τυχαία συμβάντα».

We'll miss this view over the next few weeks. 🤩 #SummerBreak pic.twitter.com/g2JZRuiiAO