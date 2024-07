Ο Βρετανός οδηγός δεν σταματάει να κάνει λάθη στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και μετά από κάθε αγώνα απολογείται.

Παρά το γεγονός πως στα τελευταία Grand Prix της Formula 1 έχει ένα από τα ταχύτερα αν όχι το ταχύτερο μονοθέσιο, ο Λάντο Νόρις δεν έχει πάρει τα αποτελέσματα που θα ήθελε. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο και έχει χάσει τουλάχιστον δύο νίκες.

Στο Grand Prix Βελγίου οι ελπίδες του για νίκη εξανεμίστηκαν στην εκκίνηση όταν στην έξοδο της πρώτης στροφής βγήκε μόνος του εκτός πίστας και έχασε θέσεις. Στο τέλος του αγώνα και μετά τον αποκλεισμό του Τζορτζ Ράσελ έμεινε στην 5η θέση. Σε δηλώσεις του μετά τον τερματισμό έκανε αυτό που μας έχει συνηθίσει στα τελευταία Grand Prix, να απολογείται.

«Ειλικρινά, μπορώ να πω πως έκανα λάθος υπολογισμό. Δεν ήθελα να έχω κάποια επαφή που θα με έβγαζε εκτός μάχης στη στροφή 1. Οπότε άφησα κενό και έκανα λάθος υπολογισμό στην έξοδο. Εκεί έχασα τέσσερις ή πέντε θέσεις. Έπειτα από αυτό το λάθος τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα», είπε για την εκκίνηση.

We'll miss this view over the next few weeks. 🤩 #SummerBreak pic.twitter.com/g2JZRuiiAO