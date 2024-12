Ο αγώνας στην πίστα του Ζάντβορτ θα παραμείνει για δύο ακόμη σεζόν στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Formula 1 έπειτα από την υπογραφή νέου συμβολαίου.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι, τον τελευταίο αγώνα του 2024, η Formula 1 ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Grand Prix Ολλανδίας. Το νέο συμβόλαιο είναι μονοετές και θα έχει διάρκεια μέχρι και το 2026.

Αυτή θα είναι η τελευταία χρονιά που το Ζάντβορτ θα βρίσκεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα, καθώς δεν πρόκειται να επεκταθεί το συμβόλαιο για το Grand Prix. Αυτό σημαίνει πως απομένουν μόλις δύο αγώνες στην πίστα την οποία κάθε χρόνο κατακλύζουν χιλιάδες θαυμαστές του Μαξ Φερστάπεν.

BREAKING: Dutch Grand Prix has been extended to 2026



After much consideration and discussion, the decision has been taken by the promoter not to remain on the calendar after 2026#F1 pic.twitter.com/vXoTdkZgl0