Για να κατακτήσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1, η Scuderia Ferrari πρέπει να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον αγώνα του Άμπου Ντάμπι.

Η Scuderia Ferrari διεκδικεί το πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1 στον τελευταίο αγώνα της σεζόν, για πρώτη φορά μετά το 2008. Η ιταλική ομάδα βρίσκεται όμως σε μειονεκτική θέση, καθώς υπολείπεται 21 βαθμούς της McLaren Racing.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Ferrari αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες με την εξέλιξη του μονοθεσίου της. Οι αναβαθμίσεις δεν λειτουργούσαν και αυτό την έφερε σε πολύ μειονεκτική θέση. Η αντίδραση του εργοστασίου στο Μαρανέλο ήταν άμεση και αυτό την έφερε στο σημείο να διεκδικεί τον πρώτο της τίτλο μετά από μία δεκαετία στην F1.

