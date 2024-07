Πόσοι οδηγοί που συμμετέχουν στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1 δεν έχουν εξασφαλίσει αγωνιστικό κάθισμα για την επόμενη σεζόν.

Η Silly Season της Formula 1 για το 2024 είναι έως τώρα ιδιαίτερα... δραματική. Όλα ξεκίνησαν το χειμώνα πριν την παρουσίαση των φετινών μονοθεσίων με τον Λιούις Χάμιλτον να υπογράφει στη Scuderia Ferrari για το 2025.

Αυτό δημιούργησε ένα ντόμινο εξελίξεων καθώς τα δεδομένα άλλαξαν στο μετεγγραφικό παζάρι στου σπορ, με αρκετούς οδηγούς να ψάχνουν διακαώς για μία θέση. Σε αυτό το χρονικό σημείο, μόλις τέσσερις κενές θέσεις έχουν απομείνει. Αυτές είναι σε Mercedes, RB, Sauber και Alpine.

Ωστόσο οι οδηγοί από το τωρινό grid που ψάχνουν θέση για να παραμείνουν στη Formula 1 είναι 5. Ο Ντάνιελ Ρικάρντο δεν έχει ανανεώσει ακόμη τη συνεργασία του με την RB, ωστόσο δεν είναι σίγουρη η παρουσία του και την επόμενη χρονιά, μια και ο Λίαμ Λόγον παίζει δυνατά γι’ αυτή τη θέση. Μεγάλο ρόλο θα παίξει και το τι θα κάνει στο δεύτερο μισό της σεζόν ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος θα παραμείνει στη Red Bull Racing.

Ο Βάλτερι Μπότας είναι ένας ακόμη οδηγός που θέλει να βρίσκεται στην F1 και το 2025. Ο Φινλανδός ήταν σε συζητήσεις με τη Williams, στην οποία θα πάει εν τέλει ο Κάρλος Σάινθ. Το σενάριο να παραμείνει στη Sauber για έναν ακόμη χρόνο είναι αρκετά πιθανό.

"A well-deserved summer break awaits the team; it’s been a challenging first half of the season, so we’ll be looking to refill our tanks and come back strongly in Zandvoort at the end of August.” - @ValtteriBottas 💚 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/68YQUJLlz3

Ο Κέβιν Μάγκνουσεν έχασε τη θέση του στη Haas και είναι αμφίβολη η παρουσία του στο grid και την επόμενη σεζόν. Ο Δανός έχει αγωνιστεί σε πρωταθλήματα αντοχής στο παρελθόν και οι επιλογές του είναι πολλές για το 2025.

Ένας ακόμη οδηγός που φαίνεται πως θα αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Γκουάνγιου Ζου. Ο Κινέζος δεν έχει πείσει με την παρουσία του έως τώρα και οι εμφανίσεις του είναι απογοητευτικές.

👀 Not been an easy few weeks, we made a lot of changes for this weekend. I’m now much happier & feeling more confident with the car to be able to fight outthere today, a step in the right direction, let’s keep it up & improving together! @stakef1team_ks 👊🏼 #TeamZHOU #SpanishGP pic.twitter.com/zGkjSBACPo