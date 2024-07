Ο Μεξικανός οδηγός δεν πρόκειται να χάσει τη θέση του στη Formula 1, καθώς θα παραμείνει στους «ταύρους» τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το μέλλον του Σέρχιο Πέρεζ στη Formula 1 ήταν ιδιαίτερα αμφίβολο έπειτα από μία σειρά απογοητευτικών εμφανίσεων. Ο Μεξικανός τους τελευταίους μήνες όχι μόνο είχε χάσει απόδοση έναντι του teammate του, Μαξ Φερστάπεν, αλλά δυσκολευόταν να βαθμολογηθεί.

Στο στρατόπεδο της αυστριακής ομάδας είχαν ορίσει το καλοκαιρινό διάλειμμα ως το σημείο που θα έπαιρνε την κρίσιμη απόφαση για το ποιος θα ήταν teammate του Φερστάπεν από το GP Ολλανδίας κι έπειτα. Οι πιθανότητες δεν ήταν απαραίτητα με το μέρος του 34χρονου καθώς ο σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο δήλωσε μετά το GP Βελγίου πως ο Πέρεζ «κατέρρευσε στον αγώνα».

Time to re-group as a team, but also to have some rest with our families.

There's still a long championship ahead, so we're going to work together to get back where we belong.



Es hora de reagruparnos como equipo, pero también de descansar un poco con nuestras familias.

Queda un… pic.twitter.com/ZruWLppEkh