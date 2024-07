Ο Μεξικανός οδηγός είναι πολύ πιθανό να χάσει σύντομα τη θέση του στην αυστριακή ομάδα της Formula 1, έπειτα από μία ακόμη απογοητευτική εμφάνιση.

Το Grand Prix Βελγίου του 2024 ήταν κατά πάσα πιθανότητα το τελευταίο του Σέρχιο Πέρεζ με τη Red Bull Racing. O Μεξικανός οδηγός ξεκίνησε τον αγώνα από τη 2η θέση όμως κατά τη διάρκεια των 44 γύρων έχασε συνολικά 6 θέσεις και τερμάτισε 8ος (7ος μετά τον αποκλεισμό του Τζορτζ Ράσελ). Στο τέλος του αγώνα κατάφερε να κάνει τον ταχύτερο γύρο και πήρε έναν επιπλέον βαθμό.

Τους τελευταίους μήνες οι εμφανίσεις του είναι η μία χειρότερη από την άλλη. Η αγωνιστική πτώση της Red Bull Racing τον έχει φέρει σε ακόμη πιο δυσχερή θέση καθώς όχι μόνο δεν μπορεί να πλησιάσει την απόδοση του Μαξ Φερστάπεν, αλλά δεν μπορεί καν να ανταγωνιστεί οδηγούς άλλων ομάδων.

Η Red Bull Racing είχε ορίσει το καλοκαιρινό διάλειμμα ως το σημείο στο οποίο θα αποφάσιζε αν θα προβεί σε αλλαγή οδηγού. Ο Πέρεζ συνεχίζει να είναι ο αδύναμος κρίκος των «ταύρων» και πλέον είναι σε κίνδυνο η πρωτοπορία στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix Βελγίου, οι φήμες περί αντικατάστασης του Πέρεζ πήραν «φωτιά». Λίγες στιγμές μετά τον τερματισμό, ο Κρίστιαν Χόρνερ εθεάθη στο paddock του Σπα να συνομιλεί με τον Ντάνιελ Ρικάρντο και τον επικεφαλής της RB, Λορέν Μεκίς.

Σύμφωνα πάντα με τις φήμες από την πίστα, ο Χόρνερ ανακοίνωσε στον Ρικάρντο πως θα οδηγεί αυτός για τη μεγάλη ομάδα από το GP Ολλανδίας. Λάδι στη φωτιά έβαλε και ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα Formula 1, Χέλμουτ Μάρκο, ο οποίος δήλωσε μετά το GP Βελγίου πως: «ο Πέρεζ κατέρρευσε στον αγώνα».

Τις επόμενες ημέρες η Red Bull Racing θα πραγματοποιήσει ιδιωτικές δοκιμές στο Σπα στις οποίες θα πάρουν μέρος οι Ντάνιελ Ρικάρντο και ο τρίτος οδηγός των RBR και RB, Λίαμ Λόσον. Η προαγωγή του Ρικάρντο στη μεγάλη ομάδα ενδέχεται να συνδυαστεί με την τοποθέτηση του Λόσον στην RB.

Max Verstappen and Daniel Ricciardo leaving SPA together in a heli. Tomorrow there is an important meeting between Helmut Marko and Christian Horner about Checo's future.



Is this just a coincidence, or is this the new RBR lineup from Zandvoort onwards? 🤔 pic.twitter.com/e7Eot775bY