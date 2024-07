H ενδέκατη ομάδα της Formula 1 έκανε γνωστό ότι ο Σόνι Χέιζ θα βρεθεί στην πρώτη θέση του grid στο Grand Prix Βελγίου.

Μην περιμένετε να δείτε τον Σαρλ Λεκλέρ στην pole το απόγευμα της Κυριακής, στο grid του Σπα. Πλάκα κάνουμε ή μάλλον πλάκα μας κάνει η APX GP, η 11η ομάδα της Formula 1. Η ομάδα που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της ταινίας με τίτλο «F1» και πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, έχει δημιουργήσει λογαριασμό στο Χ.

Εκεί ανακοινώνει τις υποτιθέμενες επιδόσεις των δύο οδηγών της στα Grand Prix, του Σόνι Χέιζ και του Τζόσουα Πιρς. Στις κατατακτήριες του Σαββάτου στο Βέλγιο, ο Χέιζ (Μπραντ Πιτ) ήταν δεύτερος ταχύτερος και άρα μετά την ποινή 10 θέσεων του Μαξ Φερστάπεν θα βρεθεί στην pole.

SONNY TAKES POLE AFTER VERSTAPPEN’S PENALTY!



Second fastest in quali, Sonny will lead us off the line due to Verstappen’s 10-place grid penalty#F1 #Formula1 #APXGP #ApexGP #f1Movie #F1Film #APXGPF1 #Apex #SpaFrancorchamps #BelgianGP #Belgium #Spa pic.twitter.com/g0fjU0Ct0Q