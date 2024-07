Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής πιστεύει πως με τις κατάλληλες προϋποθέσεις θα μπορούσε να ήταν στη μάχη για την pole position για τον αγώνα της Formula 1 στο Σπα.

Έπειτα από την κάκιστη Παρασκευή στο Grand Prix Βελγίου, η Mercedes-AMG βρήκε ένα λόγο να χαμογελάει μετά τις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την 4η θέση στο Q3 και στις 4 το απόγευμα της Κυριακής θα εκκινήσει από την 3η θέση τον αγώνα των 44 γύρων.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε δύο προσπάθειες στο τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, όμως με το ίδιο σετ ελαστικών. Σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Q3 στο Sky Sports ανέφερε το λόγο που δεν ήταν στη μάχη της pole position.

That’s P4 and P7 for Lewis and George in Qualifying.



