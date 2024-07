Ο Ισπανός οδηγός της Ferrari γνωρίζει ότι οι εναλλακτικές του περιορίζονται ενόψει της επόμενης σεζόν στη Formula 1.

Μετά και την ανακοίνωση του Εστεμπάν Οκόν από τη Haas F1 για το 2025, μειώθηκαν στα 5 τα... αδειανά μπάκετ ενόψει της επόμενης σεζόν της Formula 1. Μόλις ένα κάθισμα είναι ελεύθερο σε μεγάλη ομάδα, αυτό στην Mercedes-AMG F1, δίπλα στον Τζορτζ Ράσελ.

Άρα πού θα αγωνίζεται του χρόνου ο Κάρλος Σάινθ, καθώς λήγει το συμβόλαιό του με τη Scuderia Ferrari; Μήπως εξετάζει να πάρει ρεπό για ένα χρόνο και να επιστρέψει στην F1 το 2026; Ο 29χρονος Ισπανός ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν το Grand Prix Βελγίου.

