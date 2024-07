O 27χρονος Γάλλος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την Haas F1 και θα είναι teammate του Όλιβερ Μπέρμαν από το 2025.

Μία λιγότερη κενή θέση στα κόκπιτ των ομάδων της Formula 1 ενόψει της επόμενης σεζόν. Λίγο πριν την έναρξη του Grand Prix Βελγίου, η Haas F1 ανακοίνωσε ότι υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Εστεμπάν Οκόν. Ο Γάλλος θα αποτελέσει teammate του ταλαντούχου Βρετανού Όλιβερ Μπέρμαν.

«Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου στην F1 και το γεγονός ότι θα αποτελέσω μέρος μίας φιλόδοξης ομάδας, της οποίας το πνεύμα, το ήθος και η αδιαμφισβήτητη ανοδική τροχιά με έχουν εντυπωσιάσει. Η Haas έχει μεγάλα πλάνα και ξεκάθαρους στόχους για το μέλλον. Προς το παρόν εστιάζω απόλυτα στην Alpine. Έχουμε άλλους 11 αγώνες και έχω μεγαλύτερο κίνητρο από ποτέ πριν να ολοκληρώσω θετικά την πενταετή συνεργασία μου με την ομάδα», δήλωσε ο 27χρονος Γάλλος οδηγός.

Welcoming Esteban Ocon to the team from next season! 🙌🇫🇷



The Formula One race winner has signed a multi-year contract and becomes the first grand prix race winner to drive for the team since our F1 debut in 2016.#HaasF1