F1, Eau Rouge: Γιατί ονομάστηκε «κόκκινο νερό» η διάσημη στροφή του Σπα (vid)

H πίστα του Grand Prix Βελγίου έχει μήκος 7 χιλιόμετρα και εντυπωσιακές στροφές. Πώς πήρε όμως το όνομά της η διασημότερη όλων;

Με το Grand Prix Βελγίου στην εμβληματική πίστα του Σπα ολοκληρώνονται οι «υποχρεώσεις» οδηγών και μηχανικών της Formula 1 πριν την καλοκαιρινή διακοπή.

Το Σπα, μέσα στο δάσος των Αρδεννών, είναι για πολλούς συνώνυμο της Eau Rouge, της πιο γνωστής ίσως στροφής σε ολόκληρο το καλεντάρι. Και εκεί έχουμε απολαύσει εκπληκτικές μάχες, όπως αυτή του Μαρκ Ουέμπερ με τον Φερνάντο Αλόνσο το 2011.

One of THE definitive daring moves at Eau Rouge 👏



Mark Webber didn't even think of lifting off the throttle as he sent it past Fernando Alonso in 2011 🤯#F1 #BelgianGP @AussieGrit pic.twitter.com/jqX1QjyUGA