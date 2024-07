To τέλος εποχής για τη Renault ως κατασκευαστής της Formula 1 πλησιάζει, καθώς η Alpine ετοιμάζεται για μία τεράστια αλλαγή, ακόμη και από το 2025.

Τους τελευταίους μήνες υπάρχουν πολλές αμφιβολίες σχετικά με το μέλλον της Alpine στη Formula 1. Οι συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες ώστε να ανέβει πιο ψηλά στον πίνακα δυναμικής δημιούργησαν μια εσωτερική κρίση, από την οποία ακόμη δεν έχει βγει.

Οι φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνουν λόγο ακόμη και για πλήρη αποχώρηση της Renault από τη Formula 1 πουλώντας την ομάδα σε επίδοξο αγοραστή. Απ’ ό,τι φαίνεται όμως ο Όμιλος Renault θα παραμείνει στο σπορ, όχι όμως όπως τον είχαμε συνηθίσει.

Disappointing weekend overall.



Tough to take, but we'll look through what didn't work and look to improve in Spa. pic.twitter.com/byfwmOVMTE