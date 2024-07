Λίγο μετά την παρθενική του νίκη στη Formula 1, ο 23χρονος Αυστραλός δεν απέφυγε να σχολιάσει την οδηγία της McLaren προς τον Λάντο Νόρις.

H πρώτη νίκη του Όσκαρ Πιάστρι στη Formula 1 επιβεβαίωσε ότι αυτή την περίοδο η McLaren Racing έχει το ταχύτερο μονοθέσιο στο πρωτάθλημα. Ανέδειξε όμως και το θέμα σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται στη βρετανική ομάδα ποιος είναι Νο1 οδηγός και πώς το εφαρμόζουν μέσα στους αγώνες.

Μετά το τέλος του Grand Prix Ουγγαρίας, ο πρώην πρωταθλητής Νίκο Ρόσμπεργκ ρώτησε τον Πιάστρι αν ανησύχησε μήπως ο Νόρις δεν τον άφηνε να περάσει. «Ήμουν λόγο αγχωμένος, αλλά το πλάνο εφαρμόστηκε σωστά από την ομάδα. Θεωρώ ότι ήταν το σωστό να γίνει, από τη στιγμή που βρέθηκα πρώτος στην εκκίνηση. Με τη διαφορετική στρατηγική που είχαμε ο ρυθμός μου στο τελευταίο stint δεν ήταν όσο γρήγορος θα ήθελα».

Σχετικά με την παρθενική του νίκη στην F1 και τι σημαίνει για αυτόν, ο 23χρονος Αυστραλός δήλωσε: «Είναι μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Μια μέρα που ονειρευόμουν από παιδί, να σταθώ στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Προφανώς ήταν μία περίπλοκη κατάσταση στο τέλος του αγώνα, όμως βρέθηκα στο κατάλληλο σημείο στην εκκίνηση. Ευχαριστώ την ομάδα για την προσπάθεια και το εξαιρετικό μονοθέσιο. Είναι πολύ ευχάριστο να αγωνίζομαι για την McLaren. Δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά για την ευκαιρία που μου έχουν δώσει να βρίσκομαι στη Formula 1. Αυτοί οι 18 μήνες είναι μία απίστευτη περίοδος».

