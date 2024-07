Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing ήταν απογοητευμένος από το γεγονός πως δεν είχε το «πάνω χέρι» στις κατατακτήριες δοκιμές του Χανγκαρόρινγκ.

Για ένα ακόμη αγωνιστικό τριήμερο η Red Bull Racing δεν επικράτησε σε κατατακτήριες δοκιμές. O Μαξ Φερστάπεν έμεινε στη μία pole position στα τελευταία έξι Grand Prix (σ.σ. Αυστρία) καθώς ηττήθηκε στην Ουγγαρία από τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing.

Ο Φερστάπεν μετά το πέρας του Q3 παραδέχθηκε την «ήττα» του και την έλλειψη ταχύτητας της RB20 παρά το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων που παρουσίασε στον αγώνα: «Προσπάθησα να πάρω την pole. Όλο το τριήμερο είμαστε λίγο πιο πίσω και το ίδιο συνέβη στις κατατακτήριες δοκιμές. Προσπάθησα να πλησιάσω όσο περισσότερο γινόταν αλλά δυστυχώς δεν ήταν αρκετή η προσπάθειά μου. Είναι δύσκολο να δείξω γιατί συμβαίνει αυτό. Θα ήθελα λίγη περισσότερη πρόσφυση, όμως αυτό δεν γίνεται προς ώρας. Είμαι τρίτος, είμαι αρκετά κοντά και αύριο το μονοθέσιο θα είναι γρήγορο στον αγώνα. Τουλάχιστον μπορούμε να είμαστε κοντά στις McLaren και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τις κερδίσουμε».

All to play for tomorrow 🏁 It's P3 for Max in Qualifying 👏



Checo finishes the session in P16.



Result 🏁 NOR, PIA, Max P3 💪, SAI, HAM, LEC, ALO, STR, RIC, TSU#F1 || #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/OrATQFTcXJ