O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην απαιτητική πίστα του Χανγκαρόρινγκ.

Με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η δράση στο Grand Prix Ουγγαρίας της Formula 1, με το FP3 να μας δίνει μια επιπλέον γεύση του τι να περιμένουμε στη συνέχεια του τριημέρου. Σε αντίθεση με την Παρασκευή, η θερμοκρασία αέρα ήταν 4 βαθμούς Κελσίου κάτω, ενώ η θερμοκρασία πίστας ήταν 20 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη.

Ταχύτερος μετά την τελευταία ώρα δοκιμών στο Χανγκαρόρινγκ ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:16,098 και πήρε τον τίτλο του φαβορί για τη μάχη της pole position. Ο οδηγός που τον πλησίασε περισσότερο από όλους ήταν ο teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος χάρισε στη McLaren το 1-2. Ο Αυστραλός ήταν μόλις 44 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή.

Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα ακολούθησε ένα πολύ διαφορετικό πρόγραμμα από τις υπόλοιπες ομάδες, με τον Ολλανδό να είναι δύο δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή. Μένει να δούμε όμως αν η διαφορά αυτή θα παραμείνει στις κατατακτήριες δοκιμές.

Όπως όλα δείχνουν οι McLaren και Red Bull Racing θα είναι οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στο τριήμερο και αυτό μαρτυρούν τα τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου διαφοράς του Νόρις από τον 4ο Τζορτζ Ράσελ. Στην 5η θέση ήταν ο Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari SF-24, μπροστά από τον φορμαρισμένο Ντάνιελ Ρικάρντο της RB.

Ακολούθησε ο Άλεξ Άλμπον της Williams, ενώ στην 8η θέση ήταν ο πάντα γρήγορος στον ένα γύρο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas. O Γιούκι Τσουνόντα έφερε τη δεύτερη RB στην πρώτη 10άδα την οποία συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes. Εκτός αυτής ήταν οι Σαρλ Λεκλέρ και Σέρχιο Πέρεζ, οι οποίοι σημείωσαν τον 11ο και τον 13ο ταχύτερο χρόνο αντίστοιχα.

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 16:40 για να μπείτε σε κλίμα μάχης για την pole position.

Αποτελέσματα FP3 GP Ουγγαρίας

