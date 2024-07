O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Χανγκαρόρινγκ.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Ουγγαρίας, το δέκατο τρίτο αγώνα της Formula 1 στο 2024, με το FP2 διάρκειας 60 λεπτών. Ομάδες και οδηγοί συνέχισαν τα προγράμματά τους στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ, καθώς προετοιμάζονται για τις δύο κρίσιμες ημέρες που ακολουθούν.

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:17,788, τον ταχύτερο οδηγό της ημέρας. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ήταν 0,243 δλ μακριά από τον Νόρις έχοντας στα χέρια του την αναβαθμισμένη RB20.

Always pushing to the limit 😳



Lando Norris has a wobble on the kerb... in the pit entry lane!#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/g6yTISFlEk — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Ακολούθησε ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, o οποίος ήταν 0,397 δλ μακριά από την κορυφή, όμως απέδειξε πως το μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας είναι ανταγωνιστικό στην Ουγγαρία. Πίσω του ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB20, με τον Μεξικανό να έχει μια πολύ θετική πρώτη ημέρα δοκιμών.

Στην 5η θέση ήταν ο Τζορτζ Ράσελ με την υποτονική Mercedes W15 που δεν δείχνει να έχει την ταχύτητα που είδαμε στον προηγούμενο αγώνα στο Σίλβερστον. Ο Βρετανός ήταν μισό δευτερόλεπτο πίσω από την κορυφή με τη διαφορά αυτή να προβληματίζει τη γερμανική ομάδα. Στην 6η θέση ήταν ο εντυπωσιακός Κέβιν Μάγκνουσεν με τη Haas, ο οποίος ξεπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον.

Daniel Ricciardo became the latest driver to dip a wheel in the Hungaroring's new gravel trap



Less than 10 minutes left on the clock ⏰#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/UpgCNpNy5t July 19, 2024

Στην 8η θέση ήταν ο Ντάνιελ Ρικάρντο της RB, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Βάλτερι Μπότας με Sauber και Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως είχαμε 9 διαφορετικές ομάδες στις 11 πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Max Verstappen takes the chequered flag to end FP2 🏁#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/oUpK1FQTHF — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Η διαδικασία διεκόπη στο 18ο λεπτό έπειτα από έξοδο του Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος κατά την είσοδο στην στροφή 4 είχε ως αποτέλεσμα να βγει εκτός γραμμής στην έξοδό της. Πατώντας πάνω στο κερμπ, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και προσέκρουσε με περισσότερα από 200 χλμ/ώρα στις προστατευτικές μπαριέρες. Η ζημιά που έκανε στο μονοθέσιό του ήταν τέτοια που δεν μπόρεσε να επιστρέψει στα pits. Λίγο αργότερα στο ίδιο σημείο έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του ο Ζου Γκουανγιού της Sauber, o οποίος κατάφερε να αποφύγει τις μπαριέρες.

🚩 RED FLAG 🚩



Charles Leclerc spins at high speed and hits the barrier - he's out of the car and okay, despite a heavy impact 👍#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/3go0gFN0ov — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 13:30 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην Ουγγαρία.

ZHOU TAKES A SPIN 😳



Another scary moment at Turn 4 but Zhou is able to save his Kick Sauber after narrowly missing Sergio Perez#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/lobQoLJsYq July 19, 2024

Αποτελέσματα FP2 GP Ουγγαρίας

Φωτογραφίες: McLarenF1/X