Η αυστριακή ομάδα παρουσίασε ένα πολύ μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων στο Χανγκαρόρινγκ, αλλάζοντας την αεροδυναμική διάταξη της RB20.

Έπειτα από μία σειρά αγώνων στους οποίους δεν είχε ενδεχομένως το ταχύτερο μονοθέσιο, η Red Bull Racing αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση. Η αυστριακή ομάδα θέλει να επιστρέψει στις κυριαρχικές εμφανίσεις της στη Formula 1, στις οποίες μας είχε συνηθίσει το 2023 και στις αρχές της φετινής χρονιάς.

Στο Grand Prix Ουγγαρίας παρουσίασε ένα πολύ μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων, το οποίο αλλάζει σημαντικά την εμφάνιση, τη σχεδίαση και την αεροδυναμική συμπεριφορά της RB20. Συνολικά οι «ταύροι» πήραν μαζί τους πέντε διαφορετικές αναβαθμίσεις στο Χανγκαρόρινγκ, οι οποίες ευελπιστούν να τους δώσουν σημαντική απόδοση.

Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι στο κάλυμμα του κινητήρα. Τα δύο «κανόνια», ανάλογα με της Mercedes W14 του 2023, πίσω από το κεφάλι του οδηγού έχουν εξαφανιστεί και στη θέση τους έχει τοποθετηθεί ένα πιο συμβατικό αμάξωμα.

Αυτή η αλλαγή αλλάζει σημαντικά την αεροδυναμική της RB20, μιας και η ροή αέρα διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με ό,τι γνώριζαν μέχρι τώρα στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς. Παράλληλα αλλάζει σημαντικά και το σύστημα ψύξης του μονοθεσίου, κάτι για το οποίο πρέπει να βρουν οι μηχανικοί τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Επιπλέον αλλαγές υπάρχουν στο αμάξωμα πίσω από τα sidepods, ενώ καινούργια είναι τα στοιχεία της εμπρός αεροτομής. Οι φήμες από το paddock του Χανγκαρόρινγκ κάνουν λόγο πως είναι το τελευταίο αεροδυναμικό πακέτο στο οποίο είχε συνεισφορά ο Άντριαν Νιούι. Ο Βρετανός έχει ήδη ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει από την αυστριακή ομάδα στις αρχές του 2025.

Όπως επιβεβαίωσε ο επικεφαλής μηχανικής της Red Bull Racing, Πολ Μόναχαν, το πακέτο ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Αυτό δείχνει μια ανησυχία στις τάξεις των «ταύρων» σχετικά με την ταχύτητα της RB20.

Μένει να δούμε κατά πόσο η Red Bull Racing θα καταφέρει να βρει την ταχύτητα που έχει χάσει τους τελευταίους μήνες. Οι αντίπαλοί της, McLaren, Ferrari και Mercedes έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να παρουσιάσουν αναβαθμίσεις οι οποίες είχαν μεγαλύτερο κέρδος από αυτές της RB20.

A quick comparison to see how much the rear engine cover has changed. This should change the whole flow to the rear of the car substantially. pic.twitter.com/nrzoBPRyps