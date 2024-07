Το τελευταίο της «χαρτί» θα παίξει το ερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 η ιταλική ομάδα, για να σώσει τη φετινή της χρονιά.

Κρίσιμης σημασίας είναι το επερχόμενο Grand Prix Ουγγαρίας της Formula 1 για τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα αντιμετωπίζει το ένα πρόβλημα μετά το άλλο στους τελευταίους αγώνες, καθώς έχει χάσει απόδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.

Την ίδια στιγμή συμβαίνουν αλλαγές στο εσωτερικό του εργοστασίου, καθώς πρόσφατα αποχώρησε ο τεχνικός διευθυντής, Ενρίκο Καρντίλε, ο οποίος δεν έχει αντικατασταθεί. Τα καθήκοντά του εκτελεί προσωρινά ο Φρεντ Βασέρ.

Την περασμένη εβδομάδα στο Μαρανέλο οι τεχνικοί πραγματοποίησαν διεξοδική έρευνα ώστε να βρουν το λόγο που το πρόσφατο πακέτο αναβαθμίσεων δεν είχε τα κέρδη που ανέμεναν. Στον αγώνα του Σίλβερστον η ιταλική ομάδα επέλεξε να επιστρέψει στο πακέτο με το οποίο αγωνιζόταν μέχρι και τον Καναδά, βάζοντας στην άκρη τις αναβαθμίσεις της Ισπανίας. Αυτό την πήγε πολύ πίσω, καθώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος εξέλιξης και τώρα οι Ιταλοί προσπαθούν να ανακάμψουν.

Στην Ουγγαρία η Ferrari σκοπεύει να δοκιμάσει το νέο δάπεδο και τα νέα sidepods στην SF-24, παρά τα προβλήματα στην ισορροπία που έχουν δημιουργήσει. Η πίστα της Ουγγαρίας στη θεωρία βολεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του κόκκινου μονοθεσίου και οι δύο στροφές υψηλής ταχύτητας θα μειώσουν τις αναπηδήσεις που ταλαιπωρούν τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ στα τελευταία GP.

To νέο πακέτο έχει μειώσει τις δυνατότητες της SF-24 στις γρήγορες στροφές, ωστόσο στις στροφές μεσαίας και χαμηλής ταχύτητας έχει λειτουργήσει σωστά. Τα δεδομένα που έχουν στα χέρια τους οι μηχανικοί είναι θετικά, ωστόσο στην Ουγγαρία θα υπάρχει ως εφεδρική λύση το προηγούμενο πακέτο αναβαθμίσεων.

