Η ιταλική ομάδα έχει ένα «βουνό» να ανέβει έπειτα από την απότομη πτώση της σε ταχύτητα στους τελευταίους αγώνες.

Στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1, η μόνη ομάδα που έδειχνε ικανή να κερδίσει τη Red Bull Racing ήταν η Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα είχε ένα πολύ ανταγωνιστικό πακέτο και η SF-24 έδειχνε πως βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όλα άλλαξαν όμως μετά το Grand Prix Μονακό και τη νίκη του Σαρλ Λεκλέρ. Η Ferrari παρουσίασε στον αγώνα της Ισπανίας ένα πολύ μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων, το οποίο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Μάλιστα δημιούργησε τόσα προβλήματα στο στήσιμο της SF-24 που οι μηχανικοί της ιταλικής ομάδας αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο πακέτο που είχαν στον αγώνα της Ίμολα.

Ο Κάρλος Σάινθ θεωρεί καταστροφικό το γεγονός πως η Ferrari έχασε τόσο χρόνο εξέλιξης με το πακέτο της Βαρκελώνης: «Έχουμε το ίδιο μονοθέσιο με την Ίμολα και από τότε όλες οι ομάδες έχουν βρει αρκετά δέκατα στην εξέλιξη του μονοθεσίου τους. Εμείς όχι. Έχουμε χάσει δύο με τρεις μήνες εξέλιξης στους οποίους θα μπορούσαμε να βρούμε επιπλέον απόδοση. Είναι ξεκάθαρο πως δεν έχουμε πάρει σωστές αποφάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στον αγώνα του Σίλβερστον επιστρέψαμε στα βασικά, με ένα μονοθέσιο που είναι καλό και πρέπει τώρα να το βελτιώσουμε. Δυστυχώς τώρα οι αντίπαλοί μας είναι ξεκάθαρο πως είναι ένα βήμα μπροστά μας».

Every point counts 👊 @CarlosSainz55 took the fastest lap of the #BritishGP yesterday 💪 pic.twitter.com/wJSrQERL4H

Ο Ισπανός πρόσθεσε πως πρέπει να πορευθεί με τα υπάρχοντα δεδομένα μέχρι να βρεθεί λύση: «Αυτή είναι η κατάστασή μας. Εμπιστεύομαι την ομάδα να πάρει τις σωστές αποφάσεις για το πακέτο που θα έχουμε από πίστα σε πίστα μέχρι να έχουμε ένα καλό πακέτο. Δεν θέλουμε να έχουμε αναπηδήσεις στις γρήγορες στροφές και να είναι πολύ καλό στις αργές στροφές. Όταν έχουμε την αναβάθμιση που θέλουμε τότε θα σκεφτούμε για το πώς θα παλέψουμε με τους αντιπάλους μας».

Η Ferrari παραμένει δεύτερη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, 71 βαθμούς πίσω από τη Red Bull Racing.

P5 and fastest lap of the race for @Carlossainz55, maximising everything we could today#F1 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/YgZOT3GF0a