Πόσο διαφορετική είναι σήμερα η Formula 1 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2023; Ακολουθούν οι απαντήσεις…

Στην τωρινή εποχή της Formula 1 μόλις μία ομάδα έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί καλύτερα από όλες τους κανονισμούς. Αυτή δεν είναι άλλη από τη Red Bull Racing, η οποία μαζί με τον Μαξ Φερστάπεν οδεύουν στον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο τους.

Η αυστριακή ομάδα έχει δημιουργήσει το ένα κυρίαρχο μονοθέσιο μετά το άλλο και καμία άλλη ομάδα δεν έχει καταφέρει να την πλησιάσει. Μόνο η Scuderia Ferrari στο πρώτο μισό του 2022 προσπάθησε να την απειλήσει, όμως δεν τα κατάφερε.

Το 2023 ήταν μία από τις πιο κυρίαρχες σεζόν της Formula 1 από μία ομάδα. Η Red Bull Racing είχε κάνει ένα τρομερό ξεκίνημα και κέρδισε τους 12 πρώτους αγώνες της σεζόν. Αυτό δεν ισχύει φέτος καθώς οι «ταύροι» έχουν χάσει το πλεονέκτημα που είχαν. Πόσο διαφορετική είναι όμως η εικόνα του πρωταθλήματος σε σχέση με την περασμένη χρονιά;

Η μεγαλύτερη κατανομή της «πίτας»

Έπειτα από τα 12 πρώτα Grand Prix, ο Φερστάπεν προηγείται στο πρωτάθλημα με 255 βαθμούς, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε 314 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Λάντο Νόρις με 171 βαθμούς, ενώ το 2023 ο Σέρχιο Πέρεζ είχε 189 βαθμούς. Ο Σαρλ Λεκλέρ φιγουράρει στην 3η θέση με 150 βαθμούς, ενώ το 2023 ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν τρίτος με 149.

Six different winners across 12 Grands Prix in 2024 👀



We ask one simple question - who's next?#F1 pic.twitter.com/buOArflNAp July 14, 2024

Στους 146 βαθμούς είναι ο Κάρλος Σάινθ στην 4η θέση, ενώ πέρυσι ήταν στη θέση αυτή ο Λιούις Χάμιλτον με 148 βαθμούς.

Με μία πρώτη ματιά βλέπουμε την αλλαγή στη δυναμική των ομάδων και το γεγονός πως η μείωση των διαφορών έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη κατανομή των βαθμών.

Η μεγάλη πτώση δύο πρωταθλητών

Αυτό είναι ακόμη πιο εμφανές παρακάτω, μιας και οι 8 πρώτοι οδηγοί της βαθμολογίας έχουν τριψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πέρυσι μετά από 12 GP μόλις 4 οδηγοί είχαν καταφέρει κάτι τέτοιο. Μεγάλη πτώση σε θέσεις έχει ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος από την 4η θέση και τους 148 βαθμούς το 2023 φέτος είναι στην 8η θέση με 110 βαθμούς. Βέβαια ο Βρετανός φέτος έχει και μία νίκη σε αντίθεση με πέρυσι.

This time one week ago, Lewis Hamilton claimed win #104 👑



Will we have to wait as long for the next one? 🤔#F1 pic.twitter.com/0GIuS3gEFp — Formula 1 (@F1) July 14, 2024

Τη μεγαλύτερη με διαφορά πτώση έχει ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin. O Ισπανός είχε 149 βαθμούς το 2023 την ίδια χρονική στιγμή πέρυσι και ήταν 3ος, ενώ φέτος είναι 9ος με μόλις 45 βαθμούς.

12 down, 12 to go...



Here's how things stand after a dozen races, both this season and last 🔍#F1 pic.twitter.com/u4pvuaYYv4 July 12, 2024

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com