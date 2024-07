Η αγωνιστική δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής επιστρέφει με το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν να αρχίζει στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Έναν μήνα περίπου μετά τις 24 Ώρες Λε Μαν, το WEC επιστρέφει το τριήμερο 12-14 Ιουλίου με τις 6 Ώρες του Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής περνά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και κατευθύνεται στη Λατινική Αμερική και τη χώρα της σάμπα για τον πέμπτο από τους οκτώ αγώνες της σεζόν.

Πρόκειται για την επιστροφή του θεσμού στη Βραζιλία και την πίστα του Ιντερλάγκος έπειτα από το 2014. Ο γύρος στο Ιντερλάγκος έχει μήκος 4.309 μέτρα και περιλαμβάνει 15 στροφές. Τρεις αγώνες έχουν πραγματοποιηθεί στην πίστα για το WEC και από μία νίκη έχουν μοιραστεί οι: Audi, Toyota και Porsche. Οι δύο τελευταίες μάλιστα κατέκτησαν την παρθενική τους νίκη στο WEC στη Βραζιλία.

We’ve been waiting ten years to say this…



It’s RACE WEEK IN BRAZIL! 🤩🇧🇷



We cannot wait to see our Hypercar and LMGT3 teams take on the challenge of Interlagos this weekend for the very first time. 💪



Tickets available here: https://t.co/LUSmCPpLy5#WEC #6HSaoPaulo pic.twitter.com/BA3AnBKaLo — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 9, 2024

Στον αγώνα θα πάρουν μέρος 37 αγωνιστικά, εκ των οποίων τα 19 θα είναι στην κατηγορία Hypercar και τα 18 στην κατηγορία LMGT3. Παράγοντας στο αγωνιστικό τριήμερο θα είναι και ο καιρός.

Έπειτα από τις 24 Ώρες Λε Μαν, η κατάσταση στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών έχει μπει σε μία κρίσιμη καμπή. Στους οδηγούς, οι Αντρέ Λότερερ, Λόρενς Βανθούρ και Κέβιν Έστρε με τη #6 Porsche 963 έχουν προβάδισμα 9 βαθμών έναντι του πληρώματος της Ferrari #50 που κέρδισε το Λε Μαν. Στην 3η θέση είναι το πλήρωμα του Toyota #7, οι οποίοι βρίσκονται 17 βαθμούς μακριά από την κορυφή. Στους κατασκευαστές, η Porsche προηγείται με 108 βαθμούς, στη 2η θέση είναι η Ferrari με 99 βαθμούς, ενώ 3η είναι η Toyota με 96 βαθμούς.

It’s been too long since we’ve enjoyed the glorious sight of a #WEC grid flying through the Senna S. 😍



Which hardcore fan remembers this race start from 2012?



We’ll be BACK this weekend with the 2024 Rolex 6 Hours of São Paulo! Book your tickets here: https://t.co/LUSmCPpLy5… pic.twitter.com/1goxND5aX7 July 9, 2024

Οι 6 Ώρες του Σάο Πάολο θα μεταδοθούν σε ζωντανά από το fiawec.tv και το Eurosport 2. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta.

The power of Porsche.⚡️



Porsche Penske Motorsport have had a flying start to the 2024 #WEC season, winning the first race in Qatar and keeping their lead of the Manufacturers’ Championship ever since, with three Hyperpole victories! 👏 @PorscheRaces pic.twitter.com/Hqz6PsJxub — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 9, 2024

Πρόγραμμα 6 Ώρες Σάο Πάολο σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 12 Ιουλίου

16:45-18:15 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

21:15-22:45 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 13 Ιουλίου

16:30-17:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

20:30-21:45 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 14 Ιουλίου

17:30 – Αγώνας

The very FIRST WEC win for Toyota in 2012 was the start of something special ✨



Toyota is the most successful manufacturer in #WEC history, with six Championship titles and countless race wins.



Now, they’re fighting for the 2024 crown against Ferrari and Porsche! 💪



Will we… pic.twitter.com/fe8ASxi6Qg — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 10, 2024

Φωτογραφίες: Ferrari media