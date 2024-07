Η αμερικανική ομάδα φέρεται να υπέγραψε συμβόλαιο με δεύτερο οδηγό και ολοκλήρωσε την σύνθεσή της για τη σεζόν του 2025.

Η φετινή Silly Season της Formula 1 φαίνεται πως οδεύει στην ολοκλήρωσή της. Η μία ομάδα μετά την άλλη ολοκληρώνει τις κινήσεις της και οι κενές θέσεις που απομένουν για το 2025 μειώνονται με γοργούς ρυθμούς.

Η Haas λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η δράση στο Grand Prix Μ. Βρετανίας ανακοίνωσε πως από το 2025 επίσημος οδηγός της θα είναι ο Όλιβερ Μπέρμαν. Ο Βρετανός κάνει το μεγάλο βήμα από τη Formula 2 στη Formula 1 την επόμενη σεζόν, έχοντας μάλιστα μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο φετινό GP Σ. Αραβίας όταν αντικατέστησε τον Κάρλος Σάινθ στη Scuderia Ferrari.

