Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari εμφανίστηκε αποκαρδιωμένος έπειτα από ένα ακόμη κάκιστο αγωνιστικό τριήμερο στο 2024.

Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται η σεζόν της Scuderia Ferrari και συγκεκριμένα του Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος μετά τη νίκη του στο Grand Prix Μονακό μετράει μία 4η θέση και τέσσερις τερματισμούς δίχως να πάρει έστω έναν βαθμό.

Ο αγώνας του στο Grand Prix Μ. Βρετανίας ήταν εφιαλτικός καθώς εκκίνησε 11ος και η λάθος στρατηγική της Ferrari τον έριξε εκτός βαθμών. Μετά τον τερματισμό, όλες οι ερωτήσεις προς τον Μονεγάσκο ήταν σχετικά με τη στρατηγική της ιταλικής ομάδας.

Ερωτώμενος σχετικά με την απόφαση της Ferrari να τον βάλει τη λάθος στιγμή για αλλαγή στα ενδιάμεσα ελαστικά, ο Λεκλέρ είπε: «Ήμουν αισιόδοξος πως ήταν η σωστή απόφαση με βάση τις πληροφορίες που είχα μέσα στο μονοθέσιο. Άκουσα πως η ένταση της βροχής θα αυξηθεί και στον επόμενο γύρο θα είχαμε δυνατή βροχή. Το θέμα είναι πως ήρθε μετά από 8 γύρους. Όταν κάναμε στάση στα pits σταμάτησε να βρέχει».

Lap 20/52: @Charles_Leclerc pits!!



He moves on to the Inters as the rain gets heavier #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/sZ7pkuy0jI