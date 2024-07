Εμφανώς απογοητευμένος ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari, καθώς διαπιστώνει ότι η κατάσταση στην ιταλική ομάδα δεν βελτιώνεται.

Έπειτα από το θρίαμβο του Grand Prix Μονακό, η Scuderia Ferrari δεν έχει καταφέρει να δείξει ανάλογο πρόσωπο. Στα τελευταία τέσσερα Grand Prix μετράει μόλις μία παρουσία στο βάθρο, αυτή του Κάρλος Σάινθ στην Αυστρία.

Στο GP Μ. Βρετανίας η υποτονική εμφάνιση της Ferrari συνεχίστηκε, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι 7ος, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ έμεινε μόλις 11ος στη μάχη της pole position. Ο Μονεγάσκος ήταν απογοητευμένος που δεν κατάφερε να περάσει στο Q3 και στις πρώτες του δηλώσεις θέλησε να εξηγήσει τι συμβαίνει με την ιταλική ομάδα.

«Δυσκολευόμαστε στους τελευταίους αγώνες. Ζητάω συγγνώμη γιατί δεν ξέρω τι να σας πω. Απλά επαναλαμβάνομαι. Ελπίζω να βγούμε από αυτή την κατάσταση το γρηγορότερο δυνατό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε καλό ρυθμό και εστιάζουμε σε αυτό. Ελπίζω η Κυριακή να είναι μία καλή μέρα», ήταν το μήνυμα του Λεκλέρ στους τιφόζι.

Not where we want to be on the grid, but it’s a long race to recover positions tomorrow 💪 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/lzDRRuj0DU July 6, 2024

Νωρίτερα είχε δηλώσει: «Την Παρασκευή μάθαμε πολλά με την ομάδα μπορώ να πω, επειδή λάβαμε μέρος με δύο διαφορετικά μονοθέσια. Αυτό σημαίνει πως δεν εστιάσαμε στην απόδοσή μας και δεν έχουμε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση. Σήμερα αποκλειστήκαμε από το Q3 για ένα δέκατο του δλ και αυτή ήταν η πρώτη φορά που οδήγησα το μονοθέσιο με αυτό το πακέτο σε στεγνό οδόστρωμα. Δεν έχουμε την ταχύτητα που θα θέλαμε, όμως πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα αυτό θα μας βοηθήσει πολύ. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι πληρώσαμε το τίμημα για την προσέγγισή μας στο τριήμερο», είπε ο Λεκλέρ.

A difficult a day on track for the boys, got a big fight ahead of us tomorrow 🫡#F1 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/HjABNrO81b July 6, 2024

Ερωτηθείς σχετικά με το αν μπορεί να μιλήσει λεπτομερώς για τις δυσκολίες της ομάδας του, ο Μονεγάσκος «μάσησε» τα λόγια του: «Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Έχουμε χάσει όμως απόδοση μετά το Μονακό. Έχουμε εστιάσει στο θέμα και γι’ αυτό κάνουμε όλες αυτές τις δοκιμές. Πιστεύω πως πήραμε τη σωστή απόφαση αναφορικά με το μονοθέσιο που επιλέξαμε να τρέξουμε στο Σίλβερστον. Θα πάρουμε τη σωστή απόφαση και στο μέλλον. Οι δοκιμές της Παρασκευής θα μας βοηθήσουν στο μέλλον. Μπροστά είναι οι McLaren, Mercedes και Red Bull κι εμείς δυσκολευόμαστε στους τελευταίους αγώνες. Όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές πρέπει να ανακάμψουμε και να βρούμε την απόδοση που δεν μπορούμε προς ώρας να βρούμε στο μονοθέσιο».

Το Grand Prix Μ. Βρετανίας είναι προγραμματισμένο για τις 17:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Μην χάσετε από τις 16:30 το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μπείτε σε κλίμα αγώνα.

Not where we want to be on the grid, but it’s a long race to recover positions tomorrow 💪 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/lzDRRuj0DU July 6, 2024

Ακούστε το νέο podcast του gMotion με τους Κώστα Παστρίμα και Στάθη Κοκκορόγιαννη να αναλύουν τη μάχη των Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν στο GP Αυστρίας

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari Press Office