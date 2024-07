Ο Τζορτζ Ράσελ και η Mercedes επιβεβαιώνουν την αγωνιστική τους άνοδο με την pole position στη Μ. Βρετανία.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μ. Βρετανίας εξελίχθηκαν σε εσωτερική υπόθεση για την ομάδα που έχει δύο Βρετανούς οδηγούς στις τάξεις της. Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes κατέκτησε την pole position και ο Λούις Χάμιλτον πήρε τη δεύτερη θέση, μπροστά σε χιλιάδες συμπατριώτες τους. Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren -άλλος ένα Βρετανός- πήρε την τρίτη θέση και ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull έμεινε στην 4η θέση.

JUST WOW!!! GEORGE RUSSELL TAKES POLE AT HIS HOME RACE!!! An absolutely sensational end to qualifying sees a British 1-2-3 at Silverstone - Russell, Hamilton, Norris #F1 #BritishGP pic.twitter.com/yYStmnMMGJ

Η βροχή που έπεφτε το Σάββατο στο Σίλβερστον είχε σταματήσει και μια στεγνή γραμμή είχε αρχίσει να αχνοφαίνεται στην επιφάνεια της πίστας. Ωστόσο, δεν ήταν ακόμα αρκετά στεγνή και οι οδηγοί βγήκαν για τις πρώτες τους προσπάθειες με τα ενδιάμεσα (πράσινα) ελαστικά της Pirelli.

Σχετικά γρήγορα η κατάσταση άλλαξε και το ένα μετά το άλλο τα μονοθέσια άρχισαν να μπαίνουν στα pit για να αλλάξουν τα ενδιάμεσα ελαστικά με σλικ. Δεν πρόλαβα όμως να κάνουν αντιπροσωπευτικούς γύρους με αυτά, γιατί 7 λεπτά πριν από το τέλος του Q1 η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά με κόκκινη σημαία, μετά την έξοδο του Σέρχιο Πέρεζ και την ακινητοποίηση του μονοθέσιου της Red Bull στην αμμοπαγίδα.

🔴 RED FLAG 🔴 Sergio Perez is out of qualifying after beaching his car #F1 #BritishGP pic.twitter.com/tMpOJ5J9Ya

Μέχρι η περίοδος να αρχίσει ξανά, τα μαύρα σύννεφα είχαν μαζευτεί πάνω από την πίστα και άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες. Ωστόσο, οι οδηγοί κατάφεραν να βελτιώσουν τους χρόνους τους αν και δεν έλειψαν τα απρόοπτα, όπως η βόλτα του Φερστάπεν από την αμμοπαγίδα, που όμως δεν του κόστισε την πρόκριση στο Q2. Κι ενώ οι Χάμιλτον και Ράσελ εξασφάλισαν τις δύο πρώτες θέσεις, οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν ήταν οι Μπότας, Μάγκνουσεν, Οκόν, Γκασλί και φυσικά ο Πέρεζ.

Τελικά δεν έβρεξε αρκετά για να χρειαστούν ενδιάμεσα ελαστικά και στην αρχή του Q2 τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα με σλικ, όπως τελείωσαν το Q1. Καθώς άρχισε να αποκαθίσταται η «κανονικότητα», οι χρόνοι έπεφταν και διάφορα ονόματα πέρασαν από την πρώτη θέση της κατάταξης, με πιο αξιοσημείωτα αυτά του Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin και του Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη Haas.

Η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν σε κάθε πέρασμα και έτσι η μάχη για την αποφυγή των πέντε τελευταίων θέσεων και του αποκλεισμού θα κρινόταν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και όπως συμβαίνει συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, ήρθε και η μεγάλη έκπληξη: ο Σαρλ Λεκλέρ έμεινε στην 11η θέση και αποκλείστηκε από τη συνέχεια, μαζί με τους Σάρτζεντ, Τσουνόντα, Ζου και Ρικάρντο.

Οι συνθήκες ανακάτεψαν κάπως την τράπουλα και το τρίτο, αποφασιστικό μέρος των κατατακτήριων ξεκίνησε χωρίς ξεκάθαρο φαβορί για την pole position. Η πίστα πάντως παρέμενε στεγνή και οι οδηγοί θα έκαναν δύο γρήγορες προσπάθειες με φρέσκα σλικ ελαστικά.

Η πρώτη γρήγορη προσπάθεια των οδηγών ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με τον Ράσελ να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο, μόνο 6 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Νόρις, με τον Χάμιλτον στην 3η θέση, τον Πιάστρι στην 4η και τον Φερστάπεν μόλις στην 5η θέση.

Oh boy, this is tense!



P1 changes hands multiple times in the first Q3 runs



But it's George Russell on provisional pole with one final run to go 😵#F1 #BritishGP pic.twitter.com/JuO6WsW3V2