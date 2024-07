O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε στις κατατακτήριες δοκιμές του Σίλβερστον.

Έπρεπε να φτάσουμε στο δωδέκατο αγωνιστικό τριήμερο της φετινής σεζόν της Formula 1 για να δούμε τον Λιούις Χάμιλτον στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής της Mercedes-AMG F1 κατέλαβε τη 2η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μ. Βρετανίας και αύριο είναι ένα από τα φαβορί για τη νίκη.

Ο 39χρονος μαζί με τον poleman, Τζορτζ Ράσελ, χάρισαν το πρώτο 1-2 στη Mercedes-AMG μετά το 2021 και απέδειξαν πως η W15 είναι πλέον από τα καλύτερα μονοθέσια του grid. Έπειτα το εξαιρετικό του αποτέλεσμα και καλύτερο φετινό στο Q3, o Χάμιλτον μίλησε για τη σημασία που έχει.

«Είμαι υπερήφανος που είμαι εδώ. Έχουμε τρεις Βρετανούς στις τρεις πρώτες θέσεις, είναι τρομερό αυτό. Συγχαρητήρια στον Τζορτζ, έκανε τρομερή δουλειά. Δεν περιμέναμε να είμαστε στην πρώτη σειρά της εκκίνησης και αυτό είναι τρομερό για την ομάδα μας. Όλοι στο γκαράζ και όλοι οι υπάλληλοι της Mercedes που ήρθαν στην πίστα αξίζουν αυτό το αποτέλεσμα», είπε μετά τη μάχη της pole position.

WHAT A LAP, LEWIS!!! 👏 FRONT ROW LOCK OUT AT SILVERSTONE!!!! ❤️💙 pic.twitter.com/02cTcRvPBS