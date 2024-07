Η βρετανική ομάδα θα έχει διαφορετικά χρώματα στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 στη Μεγάλη Βρετανία.

Δίχως διακοπή συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1. Λίγες μόλις ημέρες μετά το Grand Prix Αυστρίας, ο θίασος θα δώσει παράσταση στο Σίλβερστον της Μεγάλης Βρετανίας για τον δωδέκατο αγώνα της σεζόν. Πρόκειται για τον εντός έδρας αγώνα των περισσότερων ομάδων του grid, καθώς μόνο οι Sauber και Scuderia Ferrari δεν έχουν βάσεις στο «Νησί».

H Williams θα γιορτάσει για μία ακόμη φορά τον αγώνα της πατρίδας της. Όπως το 2023 έτσι και φέτος θα έχει έναν ξεχωριστό χρωματισμό στο μονοθέσιό της, ενώ παράλληλα θα τιμήσει το προσωπικό της.

Στο κάλυμμα του κινητήρα της FW46 θα τοποθετηθεί η σημαία της Μ. Βρετανίας και σε αντίθεση με το 2023, εφέτος θα έχει χρώμα. Επιπλέον τα ονόματα των 1.005 ατόμων που δουλεύουν στον οργανισμό θα αναγράφονται πάνω στη σημαία. Στην ομάδα του Γκρόουβ ευελπιστούν να τους φέρει τύχη αυτή η ενέργεια για να επιστρέψουν στους βαθμούς. Έως τώρα μετράνε μόλις 2 βαθμούς στο 2024.

Στο Grand Prix Μ. Βρετανίας θα δούμε έναν νέο οδηγό πίσω από το τιμόνι της Williams FW46. O Φράνκο Κολαπίντο θα πάρει μέρος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Σίλβερστον στο πλαίσιο υποχρεωτικής χρήσης rookie οδηγού τουλάχιστον δύο φορές σε ένα έτος. Ο Αργεντίνος, ο οποίος αγωνίζεται στη Formula 2 και είναι μέλος της Ακαδημίας της Williams, θα πάρει τη θέση του Λόγκαν Σάρτζεντ.

A spectacle for Silverstone!🤩🇬🇧



Our special British GP livery celebrates the team and our home race, featuring all 1005 of our team members as the centrepiece 💙