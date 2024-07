Η κορεατική μάρκα «κλείνει» την πόρτα στο ενδεχόμενο να εμπλακεί στον κόσμο της Formula 1, καθώς όπως φαίνεται έχει άλλες προτεραιότητες.

Η Hyundai Motorsport όλα δείχνουν πως επέλεξε το επόμενο αγωνιστικό της πρόγραμμα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι τελευταίες φήμες την ήθελαν να εξετάζει σοβαρά την εμπλοκή της στη Formula 1, όμως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Ο κορεατικός γίγαντας και τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του πλανήτη με βάση τις πωλήσεις, αποφάσισε να ξεκινήσει αγωνιστικό πρόγραμμα για το WEC. Σύμφωνα με το motorsport.com θα κατασκευάσει πρωτότυπο Hypercar πάνω στους κανονισμούς της LMDh και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής και στις 24 Ώρες Λε Μαν το 2026. Έτσι, θα μεγαλώσει όλο και περισσότερο η ήδη «πλούσια» λίστα συμμετοχών του θεσμού.

Μάλιστα, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, αναμένεται να συνεργαστεί με τηv Oreca στην κατασκευή του αγωνιστικού αυτοκινήτου της. H γαλλική εταιρεία ήδη έχει στενή συνεργασία με τις Honda/Acura (αγωνίζεται στην IMSA) και Alpine, ενώ το grid της LMP2 στο Λε Μαν αποτελούνταν αποκλειστικά από δικά της πρωτότυπα αγωνιστικά. Ο κινητήρας που θα δίνει ζωή στο Hypercar αναμένεται να κατασκευαστεί σε εργοστάσιό της, όπως αυτός του WRC.

Η Hyundai παίρνει πολύ στα σοβαρά την εμπλοκή της στους αγώνες αντοχής και έχει μάλιστα εμπορικό σχέδιο για την καλύτερη δυνατή προβολή της. Στο WEC θα συμμετάσχει με την ονομασία Hyundai, ενώ στην IMSA (σ.σ. πρωτάθλημα αντοχής των ΗΠΑ) είναι πιθανό να τη δούμε ως Genesis (είναι η πολυτελής μάρκα της Hyundai).

Μάλιστα, βρίσκεται σε συζητήσεις ώστε την εργοστασιακή της συμμετοχή να την… τρέχει η διάσημη Chip Ganassi Racing, που έως τώρα έχει αναλάβει το αγωνιστικό πρόγραμμα της Cadillac. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ομάδες των ΗΠΑ με τεράστιες επιτυχίες στους αγώνες αντοχής και το Indycar.

